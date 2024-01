di Redazione web

Camminavano con difficoltà, da soli, sporchi e affamati. In queste condizioni due fratellini di sei e otto anni di etnia rom abbandonati dalla madre si aggiravano per Roma quando sono stati avvistati da due agenti della polizia giudiziaria in borghese. Sul corpo anche bruciature di sigaretta e morsi di topi. Il più piccolo dei due quasi cieco a causa di una malattia non curata.

Dopo la denuncia dei poliziotti, come riporta Il Messaggero, la mamma è stata rintraciata e arrestata per maltrattamenti. I piccoli inizialmente erano stati affidati alla madre del compagno della donna, ma anche lei risulta ora indagata per chiarire la sua posizione sulla vicenda. Sentiti in sede di incidente probatorio e alla presenza di uno psicologo dal pubblico ministero Antonio Verdi i due fratellini hanno manifestato paura nel confronti della madre e del suo nuovo compagno, dal quale ha avuto altri due figli. La famiglia si sarebbe dovuta dovuta trasferire in Francia. I bambini sono stati affidati ad una casa famiglia, dove verranno seguiti e troveranno assistenza.

Domenica 21 Gennaio 2024

