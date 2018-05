Nuova voragine alla Balduina: chiusa via Damiano Chiesa

«Alla Balduina, a causa di una voragine, è chiusa via Damiano Chiesa in entrambe i sensi di marcia». Così in un tweet Roma mobilità.

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La voragine si sarebbe aperta su via Vittorio Montiglio, la parte finale di via Damiano Chiesa prima della Pineta Sacchetti.LEGGI ANCHE: Roma, alla Balduina torna la paura, si apre nuova voragine: chiusa via Pereira