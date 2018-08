Tuffo all'alba nella Fontana di Trevi due turisti multati per 450 euro

Un quarto d’ora fa a Piazza Venezia. Col cazzo di fuori dentro l’Altare della Patria. Tanto a Roma si può...(e abbiamo anche il video) pic.twitter.com/JUvrzmtGJ5 — Roma fa schifo (@romafaschifo) 19 agosto 2018

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:14

Ancora una volta il centro dipreso d’assalto dai vandali. Con l'estate si sono moltiplicati i casi di inciviltà ai danni dei monumenti della Capitale e anche stavolta, in pieno centro, si è assistito a una vera e proprio offesa alla bellezze della città nel disinteresse più totale.Sfortunata protagonista dello “sfregio” stavoltadove alcuni “buontemponi” hanno pensato bene di denudarsi e combattere la calura d’agosto rinfrescandosi con unnella fontana dell’mentre divertiti si scattano selfie ricordo.La segnalazione arriva dall’account Twitter di “Romafaschifo” che alla foto allega una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “Un quarto d’ora fa a Piazza Venezia. Col c***o di fuori dentro l’Altare della Patria. Tanto a Roma si può...(e abbiamo anche il video)”. Nei numerosi commenti indignati sulla rete si lamenta il disinteresse dei passanti e soprattutto la mancanza di forze dell’ordine in una zona centrale in un periodo florido per il turismo capitolino.