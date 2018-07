Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 04:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenica da dimenticare per le spiagge di Castel Porziano: poco dopo le 9 del mattino è morto un uomo colto da malore e, sempre nella mattinata, ne è stato salvato un altro in extremis grazie a un intervento d’eccezione. E’ entrato in acqua infatti il cane-bagnino, esperto di salvataggi in mare. Non c’è stato niente da fare invece per l’uomo, di 59 anni, morto sulla spiaggia libera al sesto cancello, dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno.Portato sulla spiaggia dal bagnino, i tentativi di rianimazione sono andati avanti per oltre mezz’ora ma poi i soccorsi hanno dovuto constatare il decesso. La salma è stata già riconsegnata alla famiglia, vale a dire che i carabinieri non hanno ritenuto necessario effettuare l’autopsia. È andata meglio invece per un altro bagnante, salvato grazie all’intervento del bagnino e del cane-bagnino: uno splendido labrador che ha ripescato l’uomo che rischiava di affogare e lo ha riportato a riva.A Ostia, quest’anno, la questione salvataggio in spiaggia è particolarmente delicata perché è un bando è andato completamente deserto. Ad oggi, in base ai dati forniti dal municipio X, tra ostia Ponente e Ostia Levante ci sono 15 postazioni di salvataggio mentre a Castel Porziano ce ne sono 7, collocati nelle spiagge di maggior affluenza, a cui si aggiungono i cani salvataggio con le loro postazioni che coprono primo, secondo, terzo e settimo cancello. Nelle aree senza bagnino, il municipio e la Capitaneria di Porto hanno posizionato i cartelli “attenzione assenza servizio di salvataggio”.