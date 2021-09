Roma, baby rapinatrici di 16 e 18 anni a Trastevere picchiano due studentesse e le rubano i cellulari

Dal tardo pomeriggio di ieri e fino a notte fonda, i carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito un servizio di controllo del territorio per fronteggiare ogni tipo di illegalità e degrado e contenere eventuali episodi di 'mala movidà nel rione storico di Trastevere. Il bilancio delle attività è di due persone arrestate e un'altra denunciata e più di 120 identificate. In manette sono finite due giovani romane di 18 e 16 anni, sorprese in piazza Trilussa subito dopo aver rapinato due studentesse 19enni.

I carabinieri della Stazione Roma Bravetta, arrivati su richiesta delle due vittime, hanno accertato che le rapinatrici, in compagnia di un altro complice che è riuscito a dileguarsi, le avevano colpite con calci e pugni per poi rapinarle dei loro telefoni cellulari. Le immediate ricerche dei militari hanno consentito, in pochi minuti, di individuare e fermare le due donne in una strada limitrofa, dove sono state bloccate e trovate in possesso dell'intera refurtiva. La 18enne è stata associata presso il carcere di Rebibbia, mentre per la 16enne si sono aperte le porte del centro di Prima Accoglienza "Virginia Agnelli" di Roma. La refurtiva è stata restituita alle due studentesse, una delle quali, dopo essere stata accompagnata presso il pronto soccorso dell'ospedale "Fatebenefratelli", è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per una contusione allo zigomo e trauma cranico non commotivo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Settembre 2021, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA