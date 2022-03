Roma, presa la baby gang che terrorizzava i minorenni a Monte Mario: 6 arresti

La violenta baby gang e di pusher quindicenni che terrorizzava Monte Mario, era diventata l’incubo degli adolescenti. Due delle vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare: venivano avvicinate all’uscita della scuola e mentre venivano filmate, le picchiavano con pugni e calci. Lo stato di vessazione e di minacce continue a cui erano sottoposti avevano indotto uno dei quindicenni a tentare il suicidio.

La banda è stata smantellata ieri dai carabinieri della compagnia Trionfale e dalla stazione di Monte Mario che, dopo aver raccolto le denunce dei coetanei, hanno chiesto ed ottenuto dal giudice del tribunale per i minorenni sei misure cautelari per tutti i componenti della gang. La drammatica vicenda ha inizio dopo che uno degli adolescenti si era sentito male per aver fumato uno spinello venduto dagli indagati. Il ragazzino aveva raccontato alla madre il calvario che stava subendo da più di un mese e le violenze a cui era sottoposto.

La rappresaglia inizia dopo che la donna aveva informato i genitori dei sei malviventi in erba, tutti appartenenti a famiglie perbene di impiegati e professionisti. Il gruppo di minori oltre a minacciarlo di morte, lo aveva rapinato del telefono cellulare e dei vestiti griffati che indossava.

Durante le indagini, è emerso che la banda aveva preso di mira un altro adolescente, convinto poi a sporgere denuncia.

Nella misura cautelare emessa da giudice dei minori, è stato disposto per tutti gli indagati, di mantenersi ad una distanza di 50 metri dalla vittima, di interrompere qualsiasi contatto con la vittima, personale, telefonico e tramite di qualsiasi canale di comunicazione, anche telematico e di astenersi dal commentare il comportamento e le denunce della vittima. Per monitorare lo stato di “salute” dei nuclei familiari di appartenenza sono state disposte anche audizioni con i sevizi sociali.

