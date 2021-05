Avvocato rapinato e ferito con un coltello nel parcheggio del Tribunale

Lo hanno atteso e avvicinato nel parcheggio del Tribunale di piazzale Clodio, a Roma. Poi hanno deciso di coglierlo di sorpresa per rapinarlo di un orologio di lusso, minacciandolo con un coltello. Nel tentativo di difendersi, un avvocato di 26 anni si è procurato anche un vistoso taglio al palmo della mano destra.

Una vicenda inquietante, quella avvenuta questa mattina, intorno alle 9.45, nei pressi della città giudiziaria di Roma. Vittima della rapina è stato un avvocato pescarese di 26 anni, che dopo essere stato rapinato e ferito, ha fermato una pattuglia dei carabinieri di passaggio e denunciato l'accaduto. L'uomo ha descritto ai militari l'aspetto del suo rapinatore, che aveva agito a volto scoperto, e poi lo ha riconosciuto a bordo di un'auto, mentre tentava di dileguarsi insieme ad un complice.

Per il rapinatore, un 36enne romano, la fuga a piedi si è rivelata inutile: bloccato insieme al complice 60enne al volante dell'auto intestata alla madre, è stato arrestato per rapina. Entrambi già noti alle forze dell'ordine sono stati portati nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto domani mattina. All'interno dell'auto i carabinieri hanno trovato il coltello a scatto con lama di 12 centimetri ora in mano ai militari della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi, mentre non è stato trovato l'orologio, probabilmente gettato dal rapinatore prima di essere rintracciato poco più tardi.

