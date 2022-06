Zoo a Roma, un cinghiale passeggia indisturbato in pieno centro: l'avvistamento nella notte

Un visitatore inaspettato per le strade di Roma. «Ieri sera a #Roma quartiere della Vittoria… visitatore solitario #cinghiali» così, una resindente del quartiere Vittoria, nella Capitale, ha spiegato quello che si vede nel video che ha pubblicato su Twitter. Un cinghiale in solitaria che percorre in piena notte le strade di Roma. E in pieno centro.

Sembra ormai, che i quadrupedi siano di casa a Roma. Negli ultimi tempi sono stati avvistati più di una volta. In alcune zone della città, la presenza dei cinghiali sta diventando un problema molto serio. E' di qualche settimana fa la foto, inviata a Leggo da un lettore, in cui si vedono alcuni cinghiali in gruppo in Via Misurina - zona Cortina D'Ampezzo, quadrante nord della città, che avanzano verso il centro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 15:15

