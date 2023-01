Roma oltre i limiti, gli autovelox multano 1.600 automobilisti in una settimana

Oltre i limiti. Troppi gli automobilisti che, nonostante i divieti in vigore sulle strade urbane, a Roma vanno veloce. Molto veloce. Gli autovelox sistemati dal Comando dei Vigili urbani della Capitale hanno infatti rivelato, ancora una volta, che la maggior parte degli incidenti sono causati da una condotta a diri poco spericolata.

In una settimana, dal 23 al 29 gennaio, i controlli sono stati 42mila. Ma impressiona soprattutto il dato sulle infrazioni per eccesso di velocità: ben 1600, più di 200 al giorno. Come dire che quasi 10 veicoli ogni ora (9,5 per la precisione) vengono pizzicati dall’occhio elettronico mentre sfrecciano sull’asfalto.



Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 07:00

