Roma, tangenziale e A 24: traffico in tilt. Oggi partiva la nuova viabilità voluta dal Campidoglio

Una linea rossa continua: così appare oggi sul navigatore l'autostrada A24 in direzione Tangenziale Est. Impraticabile, dalle prime ore del mattino: meglio, dunque, starle alla larga.

Il traffico risulta infatti congestionato dalle 6 circa, a partire dal Gra fino alla Tangenziale Est con code a tratti e traffico intenso soprattutto a partire da Portonaccio Galla Placida. Il blocco sta mandando in tilt gli automobilisti, in un lunedì decisamente nero per chi deve necessariamente percorrere quel tratto di strada verso Roma

Il caos sulla A24 arriva in concomitanza con la sperimentazione avviata, proprio a partire da questa mattina, sulla Tangenziale Est, all'altezza del cimitero Verano.

La novità, al via dalla mezzanotte di oggi, riguarda proprio la sperimentazione sulla Tangenziale Est: sarà necessario capire, quindi, quanto questa modifica alla viabilità, a cui i romani dovranno abituarsi, possa impattare sul fluidità del traffico che proviene, lungo la A24, dal grande Raccordo Anulare.

LE MODIFICHE AL TRAFFICO AL VIA DA OGGI 12 APRILE

Il Campidoglio, per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità nel tratto in direzione San Giovanni e l'immissione verso l'Autostrada A24, ha infatti avviato una nuova viabilità: le auto che provengono dalla Tangenziale Est non possono più svoltare a destra in direzione dell’A24 cambiando corsia, dove si creavano sempre ingorghi, ma possono girare all'uscita successiva a Largo Settimio Passamonti, con l'inversione di marcia diretta verso l’Autostrada. Mentre le auto che arrivano dalla Circonvallazione Tiburtina e dal Cimitero del Verano devono restare sul lato destro della carreggiata e proseguire per l’A24 e San Giovanni: è vietato quindi immettersi nella corsia di sinistra e proseguire sulla Tangenziale Est, una manovra che inevitabilmente creava un blocco al traffico.

L'obiettivo del Comune, con questa rivoluzione, è di migliorare la sicurezza stradale e la viabilità: il caos sulla A24 in arrivo a Roma potrebbe complicare i progetti.

