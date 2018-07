Disability Pride, corteo da piazza Venezia a piazza del Popolo

Nel 2018 le barriere architettoniche non dovrebbero fare più notizia secondoche in unha denunciato lo stato di molti autobus dell'Atac. L'autore televisivo racconta le difficoltà che ladeve affrontare quotidianamente sulla sua sedia a rotelle.L'uomo sottolinea che la Capitale d'Italia continua a non essere una città vivibile e civile. «Neanche il giorno delsi riesce ad evitare che mia madre rimanga alla fermata vedendo il 913 ripartire perché non c'è la pedana per disabili...Vergogna! Vergogna! E ancora Vergogna», scrive nel tweet puntando il dito contro una linea in particolare.Non solo sugli autobus, i forti disagi si riscontrano anche per quanto riguarda taxi, metro e cinema. Le barriere architettoniche sono ancora una realtà, «nonostante gli annunci delle varie amministrazioni comunali».