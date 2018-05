Autobus incendiato: l'ironia dei romani sul web

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Duedell'nella stessa giornata, che vanno a sommarsi alle altre sei vetture già bruciate da inizio anno: sono numeri drammatici quelli che coinvolgono l'azienda del trasporto pubblico di, a causa di mezzi obsoleti e mancata manutenzione. Per fortuna, i due incendi di ieri non hanno avuto gravi conseguenze e allora sul web si ride, per non piangere, con la consuetadei romani.Oltre all'autobus della linea 63 andato a fuoco ed esploso su, ieri, a, è andato a fuoco anche un altro mezzo, quello della linea scolastica 06. L'autobus andato distrutto a via del Tritone era in strada da 15 anni, così come tante altre vetture che ancora oggi fanno parte del parco mezzi di Atac. Inevitabile, quindi, che l'ironia si concentri soprattutto sulla giunta guidata da, che da mesi sostiene di aver salvato Atac grazie al concordato ma che, almeno in questi casi, viene smentita dai fatti.