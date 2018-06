Di nuovo un bus distrutto dalle fiamme a Roma: il rogo, scoppiato nel vano motore, ha incenerito nel tardo pomeriggio a Spinaceto un autobus della linea 078 gestita da Roma Tpl, mentre la vettura transitava sulla strada laterale della Pontina proprio a ridosso di un distributore di benzina Agip.

Bus Tpl in fiamme a Spinaceto (Foto Hartmut von Bleichert)Nessun passeggero per fortuna sul mezzo che stava facendo ritorno in rimessa. L'autista è riuscito a mettersi in salvo mentre la densa colonna di fumo nero, che ha invaso la Pontina, è stata vista anche da grande distanza.Bus Tpl in fiamme a Spinaceto (Foto Hartmut von Bleichert)