Bus in fiamme a Roma, è il terzo in pochi giorni: illeso l'autista. IL VIDEO DELL'INCENDIO

andata distrutta la parte posteriore della vettura, la parte dove è compresa il motore. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.

Video del bus andato a fuoco ieri sera, che per #ATAC è solo un principio. 3 #flambus in 6gg pic.twitter.com/J7bhv1SQeA — Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) March 13, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Marzo 2020, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unieri sera intorno alle 20 in via: la vettura che è andata in fiamme sarebbe un bus 409, che solitamente viaggia tra Tiburtina e Arco di Travertino. A bordo non c’erano passeggeri. Secondo quanto scrive, èNon è chiara quale sia la causa dell’incendio: l’autobus stava viaggiando verso il deposito quando è andato in fiamme. L’autista è fortunatamente rimasto illeso. Quello di ieri sera è il terzo mezzo andato a fuoco nel grio di pochi giorni: i primi due casi erano avvenuti alla Magliana il 6 marzo e in viale Marconi l’11 marzo.