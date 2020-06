Roma, autobus in fiamme nella rimessa Atac della Magliana: il video impressionante

L'impressionante video dell'incendio in corso alla Rimessa #ATAC di Magliana.

Almeno 4 bus in fiamme. Erano mezzi in attesa di rottamazione.

Incendio quasi sicuramente di natura dolosa pic.twitter.com/9PUPnJarOW — Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) June 2, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 22:45

all'interno dellain via Luigi Candoni a. Il rogo è avvenuto questa sera dopo le 20 e, secondo le prime ipotesi, sarebbe di natura dolosa.Secondo quanto precisa Atac i mezzi andati a fuoco erano in disuso da diverso tempo, dismessi e pronti ad essere rottamati. Oltre ai vigili del fuoco che hanno domato sono intervenute le forze dell'ordine che ora dovranno stabilire l'esatta natura dell'incendio.Dopo pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco come documentato con questo video di Mercurio Viaggiatore