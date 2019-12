Un bus della linea 708 ha preso fuoco questa mattina alle 10 circa, in via Vinicio Cortese, altezza civico 180. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto allo spegnimento della vettura, distrutta dalle fiamme. Durante l'incendio l'autista aveva già fatto scendere l'unico passeggero presente sulla vettura. Non risultano persone ferite o intossicate.

Domenica 8 Dicembre 2019, 11:34

