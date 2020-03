Autobus in fiamme in Via Villaricca all'incrocio con via Ardeatina, alla periferia di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del IX Gruppo Eur. A quanto riferito dai pompieri, si tratta di un bus di linea Tpl e non si registrano feriti. Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 11:02

