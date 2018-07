Ancora un autobus in panne a via del Tritone

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Autobus in panne oggi in pieno centro, a Roma. Un mezzo dell'Atac si è fermato lungo via del Tritone, mentre marciava nella direzione di piazza Barberini.Il fatto è accaduto attorno alle 13, a pochissima distanza dal punto della strada in cui un autobus andò in fiamme a maggio. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare la situazione.