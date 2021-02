Ruba l'auto di una malata oncologica nel parcheggio dell'ospedale. Beccato dalla polizia: «Me l'ha data un amico per lavarla»

È andata in ospedale per le cure chemioterapiche e ha lasciato le chiavi dell'auto sotto il tappetino, lato passeggero, in modo che la figlia potesse spostarla. Il suo gesto però è stato intercettato da un 38enne italiano di origini cingalesi che ha approfittato per rubare il veicolo. Così quando la figlia della donna ha cercato la macchina nel parcheggio dell'ospedale e non l'ha trovata è scattato l'allarme.

Contattato il 112, tramite la compagnia assicuratrice che si è messa sulle tracce del segnale Gps, sul posto è intervenuta la polizia. Grazie al Gps i poliziotti hanno potuto seguire gli spostamenti della macchina e rintracciarla nei pressi di un autolavaggio in via Gregorio XI. Qui gli agenti hanno subito bloccato il 38enne che era intento a rovistare nel veicolo. Sorpreso dalla presenza dei poliziotti l'uomo ha dichiarato che si trovava lì per lavare la macchina di proprietà di un suo amico. Accompagnato presso gli uffici del commissariato Aurelio, K.A.F.A., al termine degli accertamenti, è stato arrestato per furto aggravato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 10:04

