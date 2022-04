Roma, auto si ribalta in via Cortina D'Ampezzo

Grave incidente stamani a Roma. Un'auto si è ribaltata in via Cortina D'Ampezzo. Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale e i soccorsi.

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare come le condizioni della persona alla guida del mezzo che si è ribaltato. Al momento non si conosce nemmeno il numero delle persone che viaggiava sull'auto coinvolta nell'incidente.

