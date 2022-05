Roma, non si ferma all'alt e sperona la polizia: arrestato 36enne a bordo di un'auto rubata

Si rifiuta di fermarsi all'alt della pattuglia e prosegue a tutta velocità in macchina, speronando l'auto della polizia. È stato arrestato due giorni fa in via Abebe Bikila a Roma un 36enne cileno, su cui pendeva un mandato di cattura.

Notando un'auto sospettata davanti allo scarico merci di un centro commerciale gli agenti del IX Distretto Esposizione sono intervenuti intimando l'alt al conducente del veicolo, risultato rubato. Il passeggero a quel punto è sceso dall'auto fuggendo a piedi mentre il conducente ha tentato la fuga speronando la volante. Bloccato dopo un breve inseguimento, l'uomo alla guida è risultato essere un cittadino cileno di 36 anni, trovato con molta merce rubata e un walkie-talkie utilizzato per comunicare con i complici. A carico del fermato era già stato emesso un mandato di cattura dalla procura della Repubblica della Corte d'Appello di Roma. Pende infatti sul 36enne una condanna a 7 anni e 3 mesi di reclusione per diversi reati. L'uomo è stato poi anche denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti, il cileno è stato accompagnato nel carcere di Rebibbia di Roma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 09:45

