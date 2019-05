Due ciclisti sono stati investiti da un'auto stamattina su Lungomare Amerigo Vespucci a Ostia. Sono stati trasportati in ospedale e non sono in gravi condizioni. Si tratta di un 40enne romano, portato al pronto soccorso in codice verde, e un 49enne romano in codice giallo. Ferito anche il conducente dell'auto, un francese di 72 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA