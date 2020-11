Auto in fiamme ieri pomeriggio su via di Boccea a Roma. A quanto accertato, l'incendio è partito da un'auto parcheggiata danneggiando anche un'altra vettura. Sul posto vigili del fuoco e poliziotti del commissariato Aurelio. Da chiarire le cause del rogo. Non si esclude nessuna pista

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Novembre 2020, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA