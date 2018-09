Fiano Romano - Coda A1 Diramazione Roma nord - GRA Coda in entrata a Fiano Romano verso G.R.A. per Veicolo in fiamme. — Traffico Autostrade (@TrafficoA) 16 settembre 2018

Caos sulla diramazione nord dell'A1 per un veicolo in fiamme che ha causato una lunga coda in entrata a Fiano Romano verso il Gra. Sul posto polizia e vigili del fuoco.