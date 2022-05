Roma, incendio a via Cilicia: sette auto in fiamme

Incendio di sette auto in via Latina, all'altezza di via Cilicia, a Roma. Intervenuti dalle 15:30 di oggi due squadre dei vigili del fuoco con un'autobotte. L'incidente sarebbe partito da un'auto Mercedes classe E in corsa. Il conducente avrebbe accostato e da lì le fiamme si sarebbero propagate. Sul posto anche la polizia di stato e la polizia locale di Roma Capitale che ha temporaneamente chiuso la strada per garantire la sicurezza della circolazione stradale

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 17:00

