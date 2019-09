Roma, auto in un fosso sulla Colombo: morta una ragazza di 28 anni

All'alba di questa mattina è stata rinvenuta, in un fosso adiacente la complanare della via Cristoforo Colombo, in direzione centro all'altezza del Grande raccordo anulare, un'auto fiat 500. All'interno è stata ritrovata senza vita la conducente, una ragazza di 28 anni, deceduta sull'impatto.



Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale del gruppo Marconi che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Da una prima ricostruzione è emerso che la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel fosso in un punto che, oltre ad essere poco visibile dalla strada, ha reso difficoltose anche le operazioni di soccorso e il successivo recupero dell'auto. Sabato 21 Settembre 2019, 14:41

