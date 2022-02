Le ricerche di un cittadino rumeno residente a Guidonia scomparso sono finite nel peggiore dei modi, con l’uomo ritrovato cadavere all’interno della sua auto rinvenuta nel Tevere nella zona di Ponzano Romano.

Auto finita nel Tevere: trovato morto l'uomo scomparso a Guidonia

Il corpo di un uomo di 47 anni di nazionalità romena è stato trovato all’interno di una auto finita nel Tevere nella zona di Ponzano Romano. A rinvenire il cadavere i sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti dopo una richiesta giunta dai carabinieri. L’uomo era sparito dalla sua abitazione a Guidonia giovedì 24 febbraio, allontanandosi a bordo della propria vettura, una Fiat Stilo. Dopo la denuncia i militari dell’Arma sono riusciti a radiolocalizzare la cella telefonica del suo telefonino in località Ponzano Romano, in prossimità del fiume. Lo scandaglio delle acque ha portato al ritrovamento della Fiat Stilo di cui si riconoscevano ancora i numero della targa. I finestrini sono stati trovati aperti e non si esclude l’ipotesi di suicidio.

