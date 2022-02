Roma, auto in fiamme in un campo sulla Laurentina: a terra il cadavere carbonizzato di un uomo

Ritrovamento choc a Roma. Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un campo incolto su via Laurentina all'altezza del km 17.600 nell'area sud della Capitale. Il corpo di un uomo, apparentemente di mezza età, era riverso a terra vicino a un'auto andata in fiamme.

A far scattare i soccorsi proprio l'incendio che ha coinvolto il mezzo. All'arrivo dei vigili del fuoco e Polizia però fuori dall'auto completamente bruciata è stato trovato il corpo senza vita di un uomo non ancora identificato. Un incidente ancora tutto da chiarire, i cui contorni inevitabilmente si tingono di giallo. Saranno gli investigatori a stabilire la dinamica di quanto accaduto e di come sia morto l'uomo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulla causa del decesso. Sul posto è intervenuta la scientifica, le squadre dei vigili del fuoco di Pomezia e il 118.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 16:50

