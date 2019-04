Roma, auto in fiamme su grande raccordo anulare: traffico in tilt sulla via del Mare. Sul Grande Raccordo Anulare, è stata rimossa l'auto gpl che questa mattina era andato in fiamme in carreggiata esterna ed è stato riaperto il tratto tra la Roma-Fiumicino e l'Ostiense. Permangono comunque lunghe code da Boccea alla via del Mare. Lo comunica Astral Infomobilità.



Il fuoco ha avvolto una Fiat 500, l'automobilista è riuscito ad accostare sulla corsia d'ermergenza allertando le forze dell'ordine. I vigili del fuoco e la polizia sono interventuti e hanno rimosso l'auto. Illeso l'uomo a bordo mentre il veicolo è andato completamente distrutto. © RIPRODUZIONE RISERVATA