Roma, autista bus frena per evitare pedone: feriti due passeggeri

Un autobus Atac linea 246 è rimasto coinvolto in un incidente a Roma in Circonvallazione Cornelia, prossimità civico 65, altezza Casa di Cura Villa Benedetta. A bordo del bus sono rimasti feriti, non gravemente, due passeggeri, trasportati in codice giallo in ospedale per le cure del caso. Da una prima ricostruzione eseguita dagli agenti della Polizia Locale XIII Gruppo Aurelio il conducente del mezzo sarebbe stato costretto ad una manovra improvvisa di frenata per evitare un pedone che, improvvisamente, avrebbe attraversato la strada. Sull’esatta dinamica dei fatti sono tuttora in corso accertamenti da parte dei caschi bianchi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 20:06

