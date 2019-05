Roma, conducente Atac investe un uomo che blocca il bus. Il video choc

di Alessia Strinati

Giovedì 30 Maggio 2019, 12:28

Una provocazione, forse una di troppo. Un litigio, una discussione come molte ce ne sono ogni giorno nel. Protagonisti dell'alterco sono ile un, anche questa è una scena piuttosto comune, ma quello che è successo subito dopo lascia a bocca aperta e mostra.Un inquilino riprende dalla finestra del suo appartamento quello che sta accadendo: inizialmente si comprende poco. Il bus, il 786, è fermo in mezzo alla strada, in prossimità del capolinea, a Roma, vicino alle case popolari. Un uomo sembra bloccarne il transito. Per qualche secondo va avanti questa scena fino a quando il pedone non si allontana con fare provocatorio, procede qualche passo davanti al bus e si pone di fronte al mezzo a sbarrare la strada.L'autista del bus però non sembra più sopportare questo atteggiamento e procede, accelerando in direzione dell'uomo, travolgendolo, per poi fermarsi pochi metri dopo. Non si conoscono le condizioni di salute del pedone, ma dalle immagini l'impatto con il bus sembra essere stato piuttosto violento.