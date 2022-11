Ecco lo "scheletro" di Pineta Sacchetti: doveva essere un auditorium, è abbandonato da 20 anni. Rivolta dei residenti

di Lorena Loiacono

Nel 2023 lo scheletro di Pineta Sacchetti, che doveva diventare l’Auditorium di via Albergotti, compie 20 anni. È uno degli esempi più scandalosi delle opere incompiute a Roma: «Una fogna a cielo aperto - tuona l’opposizione in municipio - solo criminalità e degrado». Risale al 2003, infatti, la realizzazione di questo auditorium in una zona dove, da Cornelia a Boccea, mancano ancora gli spazi da destinare alla cultura. Ma, ad oggi, il tempio delle belle arti è solo un pericoloso e sinistro ritrovo di bivacchi. Costata circa 5 milioni di euro, nelle idee dell’amministrazione comunale avrebbe dovuto ospitare un mini distretto della cultura: dopo 20 anni invece è ancora un relitto. Prima fasi di stallo e blocchi ai lavori poi nel 2006, quando sembrava pronta, tutto si fermò.



Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA