Ex Auchan, De Vecchis: «La Lega al fianco dei 200 lavoratori di Parco Leonardo»

«Non esiste piano industriale che non salvaguardi l'occupazione dei 200 dipendenti di Auchan di Parco Leonardo. Questa mattina ho fatto visita al loro presidio di protesta di via del Perugino, a Parco Leonardo. A loro va tutta la mia solidarietà. Li ho ascoltati con attenzione e nei prossimi giorni mi impegnerò per cercare di percorrere tutte le strade perché siano salvati i loro posti di lavoro. Con il passaggio da Auchan a Conad doveva esserci un rilancio dell'ipermercato e invece da Conad fino, ad oggi, sono arrivati solamente segnali negativi. Questa non è riorganizzazione aziendale ma solo una mannaia su centinaia di lavoratori. Mentre il governo litiga, il Paese ha bisogno di risposte concrete. La Lega farà di tutto per impedire questo ennesimo scempio». Lo dichiara il senatore della Lega William de Vecchis, presente al presidio dei lavoratori della ex Auchan. Domenica 8 Dicembre 2019, 12:16

