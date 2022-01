Roma, atto vandalico al San Camillo: danni anche in radioterapia. L'ira di D'Amato

Roma, danni al San Camillo dopo un atto vandalico nella notte. Qualcuno ha lasciato aperti dei bocchettoni idrici, causando un ingente allagamento che ha devastato i locali che ospitano la direzione sanitaria dell'ospedale e danneggiando anche il reparto di radioterapia.

Sul posto, per le indagini, la polizia. L'allagamento ha interessato un intero piano, facendo crollare anche dei controsoffitti nella radioterapia. All'ospedale sulla Gianicolense è giunto anche Alessio D'Amato, che sta verificando i danni insieme al direttore generale del San Camillo, Narciso Mostarda. «Sono dei vili, hanno volutamente lasciato aperte delle bocchette idriche» - ha spiegato l'assessore alla Salute del Lazio - «Un gesto vandalico vile di chi non vuole bene alla comunità professionale del San Camillo, che tanto sta facendo per sconfiggere il Covid e tutte le altre patologie».

