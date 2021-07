Roma, attesi gli operatori sociosanitari da tutta Italia per OIS e lo spettacolo - inchiesta “Virus, la verità sulle pandemie”

Sarà presentata ufficialmente in via del Prato a Roma, il 24 Luglio alle ore 21.00, l'OIS "Organizzazione italiana della sanità", un nuovo organismo creato per dare ulteriore sostegno informativo ai cittadini. Creato da numerosi operatori sociosanitari contrari all'obbligo vaccinale, si tratta di un nuovo organismo per dare sostegno informativo ai cittadini.

Nella stessa tappa, ci sarà un nuovo appuntamento del tour "Virus, la verità sulle pandemie che hanno colpito il pianeta nel terzo millennio dal 1999 ad oggi". E' un reportage, sotto forma di spettacolo-inchiesta, creato dall'autore e attore David Gramiccioli che ha documentato nel dettaglio i vari passaggi. Al lavoro hanno contribuito alcune tra le massime autorità in ambito medico e scientifico che seguono e denunciano le campagne vaccinali antipandemiche. Tra questi, il dott. Wodarg Wolfgang, già presidente della commissione europea della sanità, e l'ex minsitra polacca Ewa Kopacs.

Tra i temi di approfondimento portati in scena da Gramiccioli, l'inchiesta teatrale vede "Il decreto", seguito da oltre 30mila spettatori in giro per i vari teatri italiani. Ma anche "Quello che vogliono le donne", la storia vista attraverso gli scontri generazionali delle donne e "Avrei voluto un amico come lui", l'omaggio a Rino Gaetano e alla sua controversa scomparsa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 12:57

