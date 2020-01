Roma, Ater via libera alla demolizione-ricostruzione delle palazzine di via Gasparri

L’Assessore regionale alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani e il Direttore generale di ATER Roma Andrea Napoletano hanno tenuto un incontro con le famiglie residenti nel complesso ATER di via Pietro Gasparri a Primavalle per illustrare il progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato che versa da anni in un grave stato di degrado. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale fabbricato, diviso in tre corpi per complessivi 12 alloggi e la ricostruzione di un nuovo edificio realizzato con soluzioni costruttive ad alta efficienza energetica (classe A). Il progetto prevede il trasferimento temporaneo dei nuclei familiari (con cui tali trasferimenti sono già stati tutti concordati e pianificati ) in altri alloggi ATER prevalentemente nello stesso quartiere. Il trasloco della prima famiglia è stato organizzato per oggi.

L’intervento è finanziato dalla Regione Lazio con uno stanziamento complessivo di 2.735.573 euro e la consegna dei nuovi alloggi è prevista per il dicembre 2021.

Il progetto si inserisce nel Piano Triennale 2019-2021di nuova edilizia residenziale pubblica predisposto da ATER Roma e finanziato dalla Regione Lazio con oltre 68 milioni di euro, che porterà alla realizzazione di 708 nuovi alloggi ( di cui già 110 sono stati realizzati o in fase di esecuzione) senza consumo di suolo e nel rispetto delle norme ambientali in tutti i quadranti della città. Mercoledì 15 Gennaio 2020, 16:56

