Atac lancia Tap&Go: il tornello della metro si apre col bancomat

Da oggi a Roma il viaggio in metro si può pagare direttamente ai tornelli con carta di credito e bancomat. E' la nuova tecnologia Tap&go', il sistema di pagamento di Atac che consente di accedere a tutta la rete metroferroviaria e di superficie utilizzando la carta di credito e di debito contactless, senza bisogno di acquistare il biglietto cartaceo.

Il sistema, realizzato in collaborazione con Mastercard, è molto semplice: l'utente in possesso di carte di credito o bancomat dovrà solo avvicinare la sua card al lettore posto alle entrate delle stazioni per sbloccare il tornello. Tap&go funziona con tutte le carte contactless dei maggiori circuiti di pagamento (Mastercard, Visa, American Express e altre), con le carte di debito e prepagate ricaricabili dei principali circuiti. Il servizio abilita al pagamento anche tutti i dispositivi digitali smartphone e smartwatch, Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay. Non saranno dovute commissioni aggiuntive, al contrario verrà accreditata la tariffa più conveniente in base al numero dei ticket acquistati in un giorno.

«Si tratta di una straordinaria opportunità non solo per i cittadini perché cambia il loro modo di vivere e lo semplifica - spiega il presidente Atac, Paolo Simioni - ma anche per Atac perché aumenteranno i ricavi di traffico e si contrasta la evasione di necessità di turisti e cittadini che si trovano spesso costretti a non pagare il biglietto perché non possono acquistarlo o non riescono a farlo velocemente».

Per usare Tap&go, il viaggio deve necessariamente iniziare in una stazione della metro o delle ferrovie gestite da Atac. Il limite di validità resta quello di un singolo biglietto, ovvero 100 minuti, o 24 nel caso del giornaliero. Si potrà acquistare anche un abbonamento mensile con la stessa metodologia. Tutti i Pos dei tornelli sono certificati e rispondono agli standard di sicurezza richiesti per i pagamenti contactless.

In caso di accertamenti da parte del controllare il passeggero non dovrà fare altro che mostrare la carta utilizzata per l'acquisto. Il controllore potrà verificare la correttezza della procedura avvicinando il suo palmare alla carta del cliente. Entro la fine dell'anno funzionerà in tutti i varchi delle stazioni della metro A, B, C e delle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle.



