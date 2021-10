Roma, poche decine di autisti senza il Green pass. «Corse bus regolari»

Controlli a campione all'azienda per il trasporto publico della Capitale, Atac oggi al debutto dell'obbligo del Green pass. L'azienda sino ad ora non ha ricevuto molte segnalazioni di dipendenti sprovvisti di Green Pass e assicura: «Le vetture uscite su metro e bus sono in linea con quelle medie della settimana. Abbiamo avuto poche decine di comunicazioni da parte dei dipendenti di mancanza di green pass, ma sono state gestite avendo programmato per tempo la copertura dei turni come da procedura aziendale e al momento non si segnalano ricadute significative sul servizio. Stiamo monitorando le segnalazioni per malattia per rilevare eventuali picchi rispetto ai dati normali».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 10:17

