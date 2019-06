Roma, l'Atac: «Fermata metro Repubblica riapre il 18 giugno»

La fermata Repubblica della Metro A di Roma sarà riaperta a partire dalla settimana successiva a quella che sta per iniziare, dunque dal 18 giugno. Lo ha detto il presidente dell'Atac Paolo Simioni su La 7. Simoni ha spiegato che durante le esecuzioni per le prove, a metà gennaio, si sono lesionati alcuni dischi «che sono pezzi speciali che abbiamo dovuto ordinare e tra la produzione e la messa in opera sono passati altri 3 mesi e siamo arrivati a 5 mesi e mezzo. Da inizio maggio hanno iniziato a lavorare, riusciremo ad aprirla prima di fine giugno». Domenica 9 Giugno 2019, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA