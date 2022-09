Roma, promossi Matone, Mennuni, De Priamo e Ciani: così cambia l'assemblea capitolina:

di Lorena Loiacono

Giro di valzer in Aula Giulio Cesare, i neoletti in Parlamento che fino a ieri sedavano sugli scranni in Campidoglio ora dovranno lasciare il posto ai subentranti. E verranno sostituiti da chi, un anno fa, arrivò secondo in base al numero di preferenze.

Disfatta centrosinistra, a Roma solo 2 seggi su 12



Nel centrodestra esce dall'Aula comunale per entrare alla Camera la magistrata Simonetta Matone, capogruppo della Lega, e potrebbe essere sostituita da Davide Bordoni, già consigliere ed ex assessore. Lo stesso Bordoni però è candidato al Senato con il plurinominale e resta in attesa dell'esito definitivo.





Martedì 27 Settembre 2022, 10:24

