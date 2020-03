Roma, l'assessore al personale De Santis: «Lavoro agile modello organizzativo permanente»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 13:37

L'assessore al personale del comune di Romatorna ad insistere sull'importanza del lavoro agile, soprattutto in un momento come questo. Una pratica, quella del "telelavoro" che il Comune di Roma - secondo quanto scrive l'assessore - ha offerto ai propri dipendenti in maniera tempestiva.Sulla stessa linea sembra anche la ministra Fabiana Dadone, che proprio oggi ospite di omnibus su La7, ha toccato anche questi argomenti. E l'assessore De Santis è tornato a parlarne dalla sua pagina Facebook."I dirigenti devono un po' abbandonare quelle vecchie abitudini e quei retaggi che fino ad oggi hanno fatto sì che fosse evitata una riorganizzazione del lavoro in maniera agile. Occorre ripensare l'organizzazione anche nell'ottica della valutazione del loro percorso di performance". Così stamane la Ministra Fabiana Dadone. Siamo completamente in sintonia con queste parole -- e con le iniziative del Governo.. Sono certo che tutti i dirigenti terranno conto di questa necessità e di questa opportunità che si sta configurando nell’emergenza. Alcuni schemi compassati e polverosi devono essere superati.Abbiamo messo in campo ogni gli strumento e le migliori condizioni per garantire l’utilizzo del lavoro agile a tutti i nostri dipendenti. Rimangono attivi e funzionanti i servizi non differibili e le attività legate all’emergenza. È chiaro che, come ha opportunamente rilevato la Ministra, non si possono paralizzare integralmente gli uffici pubblici. Ma, allo stesso tempo, è possibile individuare alcune forme di lavoro da svolgere a distanza e senza inficiare l’efficienza della macchina amministrativa.Sono numerosi i dipendenti che ci stanno ringraziando per la tempestiva ed efficace attivazione del lavoro agile. Si tratta di forme e modalità che bisogna implementare e affinare progressivamente. Un percorso che coinvolge sia il profilo organizzativo che quello tecnologico. Noi siamo in prima linea rispetto a questa necessità. Le pubbliche amministrazioni devono saper rispondere alle trasformazioni della società e agli eventi che possono manifestarsi. Una questione di resilienza, di operatività e di sviluppo sostenibile.Sono orgoglioso dei dipendenti capitolini, stiamo affrontando un'operazione complessa ma anche rivoluzionaria. Nessuno nasconde che gli aspetti da migliorare ci siano: siamo al lavoro per questo. Con la collaborazione di tutti, che è sempre la formula vincente. Arrivano segnalazioni, suggerimenti, tutti contribuiscono. Siamo insieme consapevoli della difficoltà del momento, ma la responsabilità e la disponibilità di ogni singolo sono garanzia di una riuscita collettiva.