Roma, l'assessora Lucarelli: «Via i manifesti della campagna Pro Vita»

«Abbiamo disposto la rimozione dei cartelloni della campagna Pro Vita per violazione dell’articolo 12 bis sul regolamento per le affissioni. È infatti vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto contenga stereotipi e disparità di genere, veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile e il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici. Come amministrazione siamo sempre stati attenti e rigorosi sui messaggi pubblicitari. In ordine di tempo, proprio la scorsa settimana, abbiamo fatto rimuovere tutti i manifesti pubblicitari di una campagna pubblicitaria che utilizzava doppi sensi sessisti». Lo dichiara in una nota l’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunita Monica Lucarelli (foto, sotto) in risposta all'Associazione Pro Vita che ha tappezzato Roma di manifesti anti abortisti per l'8 marzo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 18:41

