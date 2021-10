Roma, assembramento ragazzi vicino al Colosseo: polizia locale interviene ma viene aggredita

Agenti aggrediti durante un intervento per disperdere un assembramento di ragazzi a Roma. E' successo ieri pomeriggio, vicino Largo Agnesi in zona Colosseo. La pattuglia della Polizia Locale di Roma in servizio di vigilanza

è intervenuta per un raduno di ragazzi, che senza distanziamento né mascherine, si intrattenevano in strada ostacolando di fatto anche il traffico.

Nel corso dell'intervento, però un ragazzo ha tentato di sottrarsi ai controlli scagliandosi contro gli agenti. Dopo aver rifiutato di esibire il documento di identità ha colpito uno dei caschi bianchi. Il diciottenne, di nazionalità egiziana, è stato arrestato per resistenza, minacce, lesioni e rifiuto di declinare le proprie generalità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 16:56

