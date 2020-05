Roma, l'assembramento dei musulmani in preghiera per la fine del Ramadan

La preghiera è un dovere, ma da responsabili dobbiamo garantire prima di tutto la sicurezza dei fedeli e dei cittadini e dopo attente considerazioni ci siamo accorti che non è ancora possibile

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 10:06

Untrasformatosi in vero e proprio: così decine dihanno deciso di festeggiare la, aSiamo a, nel cuore del III Municipio, in zona Montesacro. Decine di persone di fede islamica si sono riuniti in preghiera, occupando lo spazio antistante la stazione della Metro B1: un assembramento pericoloso, senza alcun rispetto delle distanze per l'emergenza coronavirus. La maggior parte dei presenti indossava mascherine, ma non tutti.Va ricordato che la grandeè ancorae lo sarà almeno fino alla fine di questo mese: come per tutti i luoghi di culto, anche il Centro Islamico Culturale capitolino ha firmato il protocollo di sicurezza col Governo, ma serve ancora tempo per adeguarsi. «», aveva spiegato alcuni giorni fa il segretario generale, Abdellah Redouane, all'AdnKronos.