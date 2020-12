Roma, maxi-assembramenti all'Eur: 3000 ragazzi in strada, all'arrivo dei carabinieri tutti in fuga

Maxi assembramenti ieri sera all' Eur, nel quadrante sud di Roma. Segnalati circa tremila ragazzi radunati in strade limitrofe della zona, abitualmente luoghi di ritrovo della movida. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, erano circa 500 le persone in viale Europa, duemila nella vicina piazza Santi Pietro e Paolo e mille al Quadrato della Concordia. All'arrivo dei carabinieri i ragazzi assembrati in strada si sono dispersi nelle vie limitrofe.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 10:34

