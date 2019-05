Roma, assalto in villa: marito e moglie sequestrati. È caccia ai ladri in fuga

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Monterotondo per risalire agli autori della rapina messa a segno la sera di sabato scorso in una villa a Fiano Romano, alle porte della Capitale. Sono state proprio le vittime, marito e moglie, a lanciare l'allarme ai carabinieri e a raccontare il "colpo" subito da tre persone, con il viso travisato e armate di pistola, ascia e cacciavite.



Da una prima ricostruzione i rapinatori hanno scavalcato il muro della villetta e fatto scattare l'allarme. A quel punto il proprietario è uscito fuori, ma è stato bloccato dai tre che lo hanno portato dentro casa, minacciando lui e la moglie che si trovava nell'appartamento. I rapinatori hanno portato via denaro, preziosi e sono fuggiti a piedi. Ora proseguono gli accertamenti per risalire ai responsabili.