Roma, assalto all'Istituto di Sanità: indaga il pool antiterrorismo

Una sola persona, con un piumino lungo di colore chiaro, che arriva con due borse e ne lascia una accanto al portone, scatenando un rogo che sarebbe stato spento poco dopo dai carabinieri. È quanto immortalato dalle telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire informazioni utili sull'atto intimidatorio avvenuto due sere fa all'Istituto Superiore di Sanità.



La Procura di Roma ha avviato un'indagine per incendio doloso, mentre prosegue l'analisi dei filmati registrati dalle telecamere. Nei video nelle mani degli inquirenti, si vede una sola persona arrivare davanti al portone dell'Iss, con un cappello e una mascherina a coprire interamente il volto; dopo aver lasciato una borsa, da cui probabilmente è partito l'incendio, la persona sospetta si allontana. I carabinieri, che stanno indagando sul caso, sono alla ricerca di filmati registrati da altre telecamere situate nei paraggi, nel tentativo di ricostruire il percorso dell'autore dell'attacco in fuga. Non è escluso che il caso possa passare nelle mani degli investigatori dell'antiterrorismo.



Al momento, non ci sono rivendicazioni ufficiali, ma gli inquirenti stanno scandagliando il web alla ricerca di informazioni preziose. Le ipotesi principali restano due: il gesto di un folle o un atto intimidatorio di chi ritiene responsabile l'Iss delle chiusure imposte dalla fantomatica dittatura sanitaria. Quest'ultima ipotesi sarebbe avvalorata dal momento dell'intimidazione: la vigilia dell'approdo, per la prima volta, di Roma e del Lazio in zona rossa. Già nei mesi passati, sul web non erano mancate minacce a esponenti politici come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Proprio quest'ultimo, ieri sera, aveva condannato l'accaduto: «Il nemico è il virus, non chi si impegna per combatterlo». Il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, aveva invece commentato così: «Continueremo a servire l'Italia per superare la pandemia».

Martedì 16 Marzo 2021, 10:20

