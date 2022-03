Roma, assalto alla Cgil: via al processo per Fiore, Castellino e altri membri di Forza Nuova

Roma, via al processo per l'assalto alla Cgil del 9 ottobre scorso durante la manifestazione no green pass. Tra gli imputati ci sono anche Roberto Fiore e Giuliano Castellino, dirigenti di Forza Nuova.

A giudizio, davanti alla prima sezione del Tribunale di Roma e con rito ordinario, otto imputati tra i quali i leader di Forza Nuova, Giuliano Castellino e Roberto Fiore che assistono alla prima udienza in videocollegamento dal carcere. Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino con la pm Gianfederica Dito che hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato, vengono contestati, a vario titolo, i reati di devastazione aggravata in concorso, quello, sempre in concorso, di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata e per Castellino, Fiore e per l'ex Nar Luigi Aronica anche il reato di istigazione a delinquere.

Cinque degli imputati, per i quali è stato disposto il giudizio, hanno invece optato per il rito abbreviato fissato per il 21 marzo davanti al gup: tra questi c'è anche Fabio Corradetti, figlio della compagna del leader di Forza Nuova Castellino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 13:24

