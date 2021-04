Asilo in fiamme sulla Giustiniana: bambini evacuati

Fiamme stamattina in un asilo in via Maurizio Giglio, in zona Giustiniana, alla periferia di Roma intorno alle 9. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Secondo quanto si è appreso, i bambini sono stati fatti uscire per il tempo necessario allo spegnimento dell' incendio, divampato in uno dei locali. Nessuno è rimasto ferito. Gli agenti del XV Gruppo Cassia hanno provveduto a circoscrivere area, consentendo l'uscita in sicurezza dei bambini.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo che ha interessato una sola stanza dove c'è un quadro elettrico. L'ipotesi più probabile, quindi, è che si sia trattato di un corto circuito.

Foto copertina d'archivio

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA