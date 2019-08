Roma, caos asili in XI Municipio 450 bambini rischiano di rimanere senza nido: 7 strutture comunali chiusi per lavori. Genitori infuriati

Al ritorno dalle vacanze il loro posto nido potrebbe non esserci più. Si tratta dei quasi 450 bimbi di Roma, tutti tra i 3 mesi e i tre anni d’età, che frequentano 7 nidi comunali del municipio XI e che probabilmente dovranno traslocare altrove. Il motivo? Le 7 strutture comunali resteranno chiuse fino a fine settembre per lavori di messa in sicurezza.



E le famiglie? Sono sull’orlo di una crisi di nervi, ovviamente. E’ facile immaginare il motivo: manca solo un mese all'avvio dell'attiva scolastica e ancora non si sa che fine faranno i bimbi.

L’unico avviso informativo è stato un foglio appeso nella bacheca del nido di appartenenza e poco più. In poco tempo è partito prima un giro di telefonate tra mamme, poi le chat di quartiere fino ad arrivare alla raccolta di firme cittadina.



Il problema è esploso e il Campidoglio, per ora, non ha annunciato soluzioni. Non sarà facile trovarle visto che i posti nei nidi sono contati, tanto che le liste d'attesa restano in piedi per mesi e sono tanti i bambini che restano fuori. Come si potrà ospitare i piccoli in strutture già attive?



Un nuovo incontro è previsto per oggi, 1 agosto.





L’APPELLO DELLE FAMIGLIE



Il gruppo di Genitori XI Municipio e GENIMA, genitori nidi e materne di Roma, hanno scritto una lettera alla Sindaca Raggi e al suo delegato in Municipio XI, il Presidente Torelli. Il Municipio di Arvalia, infatti, ad oggi ha solo un delegato perché la giunta 5Stelle è caduta. “Si tratta di oltre 400 famiglie che chiedono risposte da un mese ad un’amministrazione che non offre soluzioni. Ieri infatti - spiegano i genitori - nessuno dell’amministrazione municipale e comunale ha risposto, l’unica a proporre una soluzione presso la scuola I.C. Cattaneo in via Zabaglia è stata la Presidente del Primo Municipio Sabrina Alfonsi. Ma pare che Torelli abbia risposto dicendo che, insieme all’assessora Baldassarre, sta cercando una possibile soluzione”.



MUNICIPIO 1 OFFRE ACCOGLIENZA



"Il I Municipio di Roma - ha spiegato la presidente Alfonsi - ha deciso di mettere a disposizione le proprie strutture per permettere ai bimbi del municipio XI, dove 7 nidi su 16 non apriranno a settembre a seguito del mancato adeguamento alle norme anti-incendio, di essere accolti e di poter frequentare la scuola. Un servizio essenziale che viene a mancare proprio quando le famiglie sono in seria difficolta` e conciliare lavoro e privato in tempi di crisi economica diventa sempre più complicato. Per supplire all’emergenza, il I Municipio ha deciso di fornire il proprio aiuto ai genitori, in grande disagio per la mancanza repentina della garanzia di un servizio essenziale, la cui assenza ricade sulle spalle delle famiglie e ancora troppo spesso delle mamme, costrette a rimanere a casa per supplire alla necessita` di un luogo sicuro, formativo e di crescita cui affidare i propri figli. Io credo che sia importante fare rete”.



PD SUL PIEDE DI GUERRA



La denuncia arriva anche dal Pd in Campidoglio che ha chiesto una accesso agli atti e un incontro urgente: “La maggioranza in Campidoglio ha appena bocciato un ordine del giorno a firma Pd, collegato all’assestamento di Bilancio, che chiedeva di trovare al più presto soluzioni alternative alla chiusura di 7 asili nido in XIMunicipio che a settembre non apriranno per lavori di adeguamento antincendio. Siamo arrivati ad agosto e 450 bambini e le relative famiglie non sanno che fine faranno, non c’è un piano alternativo per loro e nessuna comunicazione da parte del Comune. Questa amministrazione deve soltanto vergognarsi e andare a casa al più presto".



LA REPLICA DEI 5 STELLE



Sulla questione è intervenuta anche la presidente della commissione Scuola, Maria Teresa Zotta, che rispondendo al Partito Democratico spiega: "Fa sorridere la solerzia del Pd locale pronto a strumentalizzare la chiusura di alcuni nidi che avviene per lavori urgenti e necessari per la messa in sicurezza degli edifici e quindi dei bambini. Interventi che si sarebbero dovuti fare anni e anni fa, quando evidentemente non si aveva nel fare la stessa velocità che si ha oggi nel parlare" Giovedì 1 Agosto 2019, 09:24

